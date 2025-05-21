В России задумались о развитии медицинского туризма

Член ОП Муслимов: Медицинский туризм экономически выгоден для России

Развивать направление медицинского туризма в стране предложили Минздраву в Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. По словам председателя ассоциации, члена Общественной палаты (ОП) РФ Муслима Муслимова, медицинский туризм является перспективной отраслью, сочетающей в себе не только экономические выгоды, но и повышение международного престижа отечественной системы здравоохранения, передает «Российская газета».

Уточняется, что за последние несколько лет медпомощь в РФ получили около 20 миллионов иностранцев и этот показатель продолжает расти. В связи с этим, считает Муслимов, необходима единая система продвижения российских медицинских услуг для того, чтобы не потерять значительную долю рынка.

Так, по его задумке, спецподразделение в ведомстве сможет систематизировать поток пациентов и обеспечить контроль качества медуслуг, исключив недобросовестных посредников. «Уверен, что все это неизбежно повлечет за собой увеличение валютных поступлений и создание дополнительных рабочих мест в сфере медицины», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что в России отмечен тренд на оздоровительный и медицинский туризм. При этом возраст туристов, полюбивших такой вид отдыха, начинается от 32 лет.