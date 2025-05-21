В России захотели делать кремы «Сигма Бой» и «Сигма Герл»

«Лента.ру»: В России могут появиться кремы «Сигма Бой» и «Сигма Герл»

В России может начаться выпуск уходового крема с наименованием «Сигма Бой» — аналогично названию широко известного сингла блогеров Светланы Чертищевой (Betsy) и Марии Янковской. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующей декларацией в Росаккредитации и заявками на товарные знаки в Роспатент.

Согласно декларации, товар является косметическим кремом жирового типа с витамином С. В карточке указано, что продукция прошла испытания в лаборатории смоленской компании «Альянс-Серт», аккредитованной в Евразийском экономическом союзе.

Заявитель декларации — предприятие из Кургана. Его владелец является учредителем 11 компаний, некоторые уже торгуют разнообразной косметикой на маркетплейсах.

В заявках в Роспатент указано изображение, четко повторяющее название известного сингла. Также есть «женский» вариант «Сигма Герл».

В России запрещено использование только товарного знака, зарегистрированного под конкретную категорию, объяснил «Ленте.ру» патентный поверенный Кирилл Митягин. Как указал эксперт, чтобы запретить использовать фразу из песни или ее название, нужно регистрировать товарный знак под «все на свете».