Эмма Стоун решила избавиться от поместья в США

NYP: Эмма Стоун выставила на продажу поместье в США за $26,5 млн

Американская актриса Эмма Стоун выставила на продажу поместье в техасском городе Остин. Она и ее супруг, сценарист Дэйв Маккэри, рассчитывают получить за недвижимость 26,5 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Пара приобрела дом в 2021 году с намерением переехать. Три года в жилье проводили масштабные ремонтные работы, после чего Стоун и Маккэри передумали и решили избавиться от поместья. На данный момент объект входит в топ самых дорогих предложений в городе.

Площадь жилья составляет почти 930 квадратных метров. В основном доме четыре спальни, в гостевом — еще две. Интерьер оформлен в коричневых, белых и бежевых тонах. Внутри нет мебели, за исключением кухонной гарнитуры. На территории участка также имеются гараж, бассейн, сад и джакузи.

Ранее в Нью-Йорке выставили на продажу дом из фильма «Завтрак у Тиффани». Объект оценили в 15 миллионов долларов.