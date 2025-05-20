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06:18, 21 мая 2025Экономика

В продаже появился дом из «Завтрака у Тиффани»

NYP: За таунхаус из культового фильма «Завтрак у Тиффани» просят $15 млн
Виктория Клабукова

Кадр: Фильм «Завтрака у Тиффани»

На продажу выставили дом из культовой кинокартины «Завтрак у Тиффани». Жилище главной героини Холли Голайтли оценили в 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей), пишет New York Post (NYP).

Пятиэтажный таунхаус XIX века постройки легко отличить от других — входная дверь выкрашена в цвет яйца малиновки, фирменный цвет ювелирного дома Tiffany & Co. Благодаря своему узнаваемому фасаду здание стало одной из достопримечательностей для нью-йоркских синефилов. Дом экспонируется в Верхнем Ист-Сайде, в одном из самых открыточных кварталов района.

На 414 квадратных метрах разместились четыре спальни, четыре ванные и три туалетные комнаты. Торжественный вид интерьеру придают трехметровые балочные потолки, фурнитура из сусального серебра, белый дубовый паркет с инкрустацией и старинные газовые камины. После реконструкции в доме обустроили две отдельные квартиры с отдельным входом. Кроме того, в таунхаусе появился лифт, в подвале оборудовали винный погреб и построили новый этаж с террасой. В доме есть еще одна терраса и французский балкон. Во внутреннем дворике раскинулся сад площадью 43 квадратных метра.

В феврале в продаже появилась вилла исполнительницы главной роли в фильме, Одри Хепберн. За усадьбу XVIII века под Женевой попросили 20,8 миллиона долларов. Хепберн владела виллой с 1963 года, позднее дом перешел по наследству ее сыновьям.

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