Германия нарастит военное присутствие в Прибалтике для сдерживания России

Bloomberg: ФРГ нарастит численность танковой бригады в Литве для сдерживания РФ

Германия нарастит численность танковой бригады в Литве для сдерживания России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Германия намерена завершить формирование бригады к концу 2027 года, с численностью личного состава до 5000 человек на местах. Это будет первая постоянно развернутая за рубежом танковая бригада страны со времен Второй мировой войны», — отмечает агентство.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Германию ждет долговая яма из-за перевооружения. По словам эксперта, для перевооружения армии Берлину потребуется отменить конституционное ограничение роста госдолга, иначе ФРГ неоткуда будет брать деньги.