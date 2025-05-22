Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 22 мая 2025Мир

Германия нарастит военное присутствие в Прибалтике для сдерживания России

Bloomberg: ФРГ нарастит численность танковой бригады в Литве для сдерживания РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Германия нарастит численность танковой бригады в Литве для сдерживания России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Германия намерена завершить формирование бригады к концу 2027 года, с численностью личного состава до 5000 человек на местах. Это будет первая постоянно развернутая за рубежом танковая бригада страны со времен Второй мировой войны», — отмечает агентство.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Германию ждет долговая яма из-за перевооружения. По словам эксперта, для перевооружения армии Берлину потребуется отменить конституционное ограничение роста госдолга, иначе ФРГ неоткуда будет брать деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Какие города попали под удар?

    Российские военные отбили контратаку танкового взвода ВСУ под Харьковом

    Россиянин описал премиальный зал аэропорта Москвы словами «это клуб для избранных»

    Эксперт по вопросам секса предупредила об убивающей страсть ошибке

    Пятнадцать пожаров за сутки потушили в российском регионе

    Советский военный вернулся в Россию спустя 40 лет и удивился новым модным трендам

    В США сравнили Палату представителей с хосписом

    Пролет беспилотника с осколочно-фугасной бомбой над Подмосковьем сняли на видео

    В США начнут продавать золотые карты для получения ВНЖ

    Раскрыто место запуска атаковавших Россию ночью дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости