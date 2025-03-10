Германии предрекли «долговую яму» из-за перевооружения

Аналитик Меркурис: Германию ждет долговая яма из-за перевооружения

Германию ждет долговая яма из-за перевооружения. Такое будущее ФРГ предрек британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, для перевооружения армии Берлину потребуется отменить конституционное ограничение роста госдолга, иначе Германии неоткуда будет брать деньги. При этом у нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца нет парламентского большинства, поэтому голосовать будет «не отражающий волю народа» старый созыв бундестага, что является еще одним примером «падения демократии» в Европе.

«[Перевооружение] будет происходить за счет займов, которые загонят Германию в долговую яму. А идея конверсии автомобильных заводов в танковые не имеет смысла, станет только хуже. Это последний шаг деиндустриализации в Германии. Они отдают свое место промышленного лидера Европы», — высказался эксперт.

Ранее стало известно о конфликте между Германией и Францией из-за перевооружения ЕС. Речь идет о предложении инвестировать 150 миллиардов в европейскую оборонную промышленность.