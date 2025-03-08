На Западе заявили о конфликте между Германией и Францией из-за перевооружения ЕС

FT: Франция и Германия начали конфликтовать из-за перевооружения ЕС

Между Францией и Германией появилось напряжение из-за инвестиций в оборонную промышленность Европейского союза (ЕС). Об этом пишет The Financial Times.

Речь идет о предложении инвестировать 150 миллиардов в оборонную промышленность Европейского союза (ЕС). Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет, что инициатива должна быть открыта также для партнеров-единомышленников вне Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что траты не должны быть направлены на решения, «которые снова будут неевропейскими», приводит издание слова французского лидера.

Ранее политолог Алексей Чихачев заявлял, что Эммануэль Макрон также пытается стать главным союзником Украины, негласно конкурируя с Великобританией после прекращения помощи от США. «Ему [Макрону], конечно же, хочется обозначить себя, напомнить прежде всего внутри самого коллективного Запада, что Франция все-таки тоже является значимым игроком», — заявлял эксперт.