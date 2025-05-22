Канада захотела присоединиться к «Золотому куполу» США

Карни: Канада ведет переговоры с США о присоединении к ПРО «Золотой купол»

Правительство Канады ведет переговоры с США о присоединении к будущей системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», анонсированной американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни, передает New York Post (NYP).

«Это хорошая идея для Канады? Да, хорошо иметь защиту для канадцев», — сказал Карни.

Премьер-министр подчеркнул, что Канада в «не столь отдаленном будущем» столкнется с потенциальной ракетной угрозой, которая может исходить из космоса.

Карни подтвердил, что у него были переговоры с Трампом. Кроме того, страны ведут обсуждения на уровне высокопоставленных чиновников. Президент США заявил, что канадское правительство связалось с его администрацией, дав понять, что страна хочет присоединиться к программе. Он пообещал работать с Оттавой, чтобы гарантировать, что она внесет свою «справедливую долю».

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты планируют ввести в эксплуатацию «Золотой купол» в течение трех лет. Стоимость такой системы составляет около 175 миллиардов долларов.