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14:25, 22 мая 2025Мир

Канцлер Германии оценил перспективу прекращения огня на Украине

Мерц: Переговоры по прекращению огня на Украине могут продолжаться не один месяц
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Переговоры по прекращению огня на Украине все еще находятся на ранней стадии и могут продолжаться не один месяц. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает Politico.

«Мы не питаем иллюзий. Быстрого решения проблемы не существует. Этот процесс только начался и может занять еще много недель, возможно, даже месяцев», — сказал он.

Канцлер добавил, что его правительство выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта и прилагает для этого все усилия, в то же время продолжая оказывать военную помощь Киеву.

Ранее Мерц заявил, что на данный момент не видит признаков скорого завершения конфликта на Украине.

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