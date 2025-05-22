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21:53, 22 мая 2025Мир

Меркель предрекла разрушение Европы без общего решения по одному вопросу

Меркель предрекла разрушение Европы без общего решения по вопросу миграции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель предрекла разрушение Европы без общего решения по вопросу миграции, ее слова приводит Der Spiegel.

Она отметила, что усиление пограничного контроля только в ФРГ в рамках борьбы с нелегальной миграцией угрожает всему Евросоюзу. Политик пояснила, что односторонние действия отдельных государств могут поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу перемещения.

«Я не верю, что мы сможем окончательно победить нелегальную миграцию на германско-австрийской или германско-польской границе. Я всегда выступала за европейские решения», — подчеркнула Меркель, призвав искать общий путь для всего ЕС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) решила ускорить процесс выдворения мигрантов, создав предварительный список стран, выходцам из которых можно будет более оперативно отказывать в предоставлении убежища в странах Евросоюза.

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