Обезьяна украла чужого детеныша по необъяснимой причине и озадачила ученых

В Панаме капуцины ни с того ни с сего стали похищать детенышей обезьян-ревунов

В Панаме капуцины стали похищать детенышей обезьян другого вида и озадачили ученых. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, Германия, установили 80 камер на одном из островов Панамы в начале 2022 года. Их целью было изучение капуцинов. В рамках исследования ученые просматривали видео 2022-2023 годов, как вдруг сделали неожиданное открытие. Они увидели, как капуцины сажали себе на спины детенышей ревунов и убегали с ними.

Ученые назвали причины поведения обезьян необъяснимыми. Кто-то предположил, что сначала детеныша украл один капуцин, руководствуясь внезапным родительским инстинктом, а затем за ним стали повторять и другие. Отмечается, что капуцины не были агрессивны к чужим детенышам и не пытались их съесть.

По словам сотрудников института, капуцины похищали маленьких ревунов с деревьев. Судя по видео, украденным детенышам не больше нескольких месяцев: их еще нельзя отлучать от груди матери.

«Какая-то часть меня, полная надежды, хочет верить, что некоторые детеныши сбежали и вернулись к своим матерям, но мы не знаем, так ли это», — сказал один из исследователей института. На некоторые видео попали капуцины, несущие уже бездыханных ревунов. Немецкие ученые планируют продолжить наблюдения и выяснить мотивы капуцинов.

Ранее сообщалось, что капуцин из парка дикой природы Хэфэй, Китай, прославился в интернете благодаря необычной внешности. Кто-то обратил внимание на то, что у обезьяны «квадратное лицо, напоминающее человеческое».

