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15:55, 13 мая 2025Из жизни

Обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей

В Китае обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @shanghai_daily

Капуцин из парка дикой природы Хэфэй, Китай, прославился в интернете благодаря необычной внешности. Об этом сообщает China Daily.

Новую звезду китайских соцсетей зовут Дачжуан. В переводе это означает «большой» или «сильный». Руководство зоопарка рассказало, что самец черноголового капуцина живет у них уже 10 лет, но стал популярным только в начале мая. Тогда один пользователь обратил внимание на то, что у обезьяны «квадратное лицо, напоминающее человеческое», и выложил с ним видео в Douyin (доступный в Китае аналог TikTok).

Некоторые пользователи интернета называют Дачжуана «уродливо-милым». Эксперт по разведению капуцинов Чжан Чуньсюэ рассказала, что среди этих приматов квадратное лицо и крупное телосложение считаются стандартом красоты. По ее словам, Дачжуан — робкий и нежный капуцин. «Он забирается на высокую жердочку и прячется, если к нему приближаются незнакомцы», — пояснила Чжан Чуньсюэ.

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При этом Дачжуан не одинок, у него есть партнерша. В 2024 году в парк Хэфэй привезли самку капуцина из зоопарка Уси в провинции Цзянсу. Ее назвали Сяомэй, что означает «маленькая красавица». В апреле она родила от Дачжуана детеныша. Ему дали кличку Сяошуай — «маленький красавец».

Ранее сообщалось, что кот из китайского храма в городе Сучжоу стал звездой интернета благодаря своим «благословениям». Он научился «давать пять» посетителям, чем и покорил их сердца.

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