Живущий в храме кот научился «давать пять» посетителям и стал звездой интернета

В Китае кот принес популярность храму города Сучжоу своими благословениями

Кот из китайского храма в городе Сучжоу стал звездой интернета благодаря своим «благословениям». Об этом пишет India Today.

Питомец живет в храме West Garden Temple и ходит с золотой цепью на шее. Он научился «давать пять» посетителям, чем и покорил их сердца. Кроме того, кот оказался отличной фотомоделью — ему нравится позировать на камеру.

Необычный кот принес храму популярность. Теперь туристы приезжает в него, чтобы увидеться с питомцем. По мнению посетителей храма, он приносит удачу.

West Garden Temple — крупнейший храм в городе Сучжоу. Он был построен в период существования империи Юань (1271-1368). Тогда Китай был частью монгольского государства. Храм примечателен тем, что в нем сочетаются буддийские постройки и китайские сады.

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