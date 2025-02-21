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18:03, 21 февраля 2025Из жизни

Опоссум объелся шоколадным тортом и стал звездой интернета

В США опоссум, объевшийся чужим шоколадным тортом, идет на поправку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jürgen & Christine Sohns / imagebroker.com / Globallookpress.com

В штате Оклахома, США, самка опоссума, почти целиком съевшая шоколадный торт, стала звездой интернета. Об этом сообщает KETV.

Зверек попал в новости, после того как объелся чужим шоколадным тортом и оказался в руках ветеринаров в плохом состоянии. Сотрудники организации по спасению диких животных Nebraska Wildlife Rehab провели обследование опоссума и обнаружили, что в его организме опасная для жизни концентрация свинца.

Сейчас самка уже идет на поправку. Предполагается, что ее выпустят на волю в конце марта-начале апреля. За время лечения опоссум полюбился не только работникам организации, но и пользователям интернета. «Я думаю, что в истории с опоссумом легко увидеть себя: кто не захотел бы съесть целый шоколадный торт?» — отметила исполнительный директор Nebraska Wildlife Rehab.

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В честь голодного опоссума даже стали выпускать футболки с надписью «Разыскивается тортовый бандит». Отмечается, что выручка с продажи пойдет на расходы организации по спасению диких животных.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина купил шоколадный торт и нашел внутри дохлую ящерицу. Его пост вызвал негодование в сети, однако многие пользователи усомнились, что фото настоящее.

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