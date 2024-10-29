Мужчина нашел дохлую ящерицу в шоколадном торте

В Таиланде мужчина купил шоколадный торт и нашел внутри дохлую ящерицу. Об этом пишет The Thaiger.

Таец выложил снимок наполовину съеденного блюда с неожиданной начинкой на странице в социальной сети. Он заявил, что его чуть не стошнило, когда он обнаружил ящерицу. Пост вызвал негодование в сети, однако многие пользователи усомнились в том, что фото настоящее. Автор вскоре удалил данное сообщение, однако продолжал утверждать, что ящерица в торте действительно была.

Владелец кондитерской, приготовившей десерт, заявил, что мужчина купил его не на производстве, а в стороннем магазине, и пообещал провести расследование. Автор поста потребовал возмещения морального и физического ущерба и сказал, что обратился к врачу. При этом он не смог предъявить квитанцию о посещении больницы. Позже таец сказал, что только ждал приема, а потом решил не ходить в клинику, так как «владелец кондитерской может отказаться покрыть эти расходы».

Пользователи сети разделились на две группы. Одни поверили автору поста и требуют от кондитерской возмещения ущерба, другие сомневаются, что ящерица вообще могла попасть в десерт, а также утверждают, что мужчина мог подделать снимок.

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