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18:15, 30 сентября 2024Из жизни

Загадочную жабу нашли в салате из супермаркета

В Великобритании жаба неизвестного происхождения оказалась в салате из магазина

Фото: Berkshire Reptile Rescue

В Великобритании экспертов поставила в тупик жаба, найденная в салате из супермаркета. Об этом сообщает BBC News.

Загадочную жабу передали Грэму Мартину из центра спасения рептилий в распределительном центре в городе Брекнелл, графство Беркшир, в понедельник, 23 сентября. Животное отдали туда после того, как покупатель вернул в магазин пачку салата, в котором оно сидело.

Как загадочная жаба оказалась в пакете с салатом — неизвестно. Отмечается, что, перед тем как отправить салат в магазин, его сортируют, промывают и упаковывают. На одном из этих этапов жаба должна была попасться сотрудникам, однако этого не произошло. Происхождение земноводного тоже неизвестно.

На время изучения Мартин оставил жабу в их организации. Мужчина рассказал, что она живет в маленькой красивой коробочке с землей и листьями и питается жуками.

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Как пишет New York Post, Мартин проконсультировался с несколькими герпетологами, которые смогли только предположить, к какому виду относится найденная жаба. Эта особь является либо Bufo bufo (обыкновенной жабой), обитающей в Великобритании, либо Bufo spinosus, живущей во Франции и Италии.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга купил кофемашину и нашел внутри живую мышь. Представители онлайн-магазина, где мужчина сделал заказ, пообещали вернуть ему полную стоимость покупки.

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      Юлия Юткина
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