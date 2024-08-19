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15:28, 19 августа 2024Из жизни

Россиянин заказал в интернете кофемашину и нашел мышь внутри нее

Житель Санкт-Петербурга нашел мышь в кофемашине, которую купил на маркетплейсе

Житель Санкт-Петербурга купил кофемашину и нашел внутри живую мышь. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Петербуржец по имени Викентий 10 августа заказал на маркетплейсе Ozon кофемашину со скидкой. Из-за поврежденной упаковки она стоила 43,6 тысячи рублей. Однако, открыв коробку, мужчина обнаружил там мышь. Животное обжилось внутри, в самой кофемашине Викентий нашел его экскременты.

Петербуржец написал в службу поддержки. Сначала представители маркетплейса начислили покупателю бонусы в размере 2,5 тысячи рублей за неудобства и пообещали вернуть деньги за технику в полном объеме, но потом передумали. Для возврата денег Викентия попросили вернуть кофемашину в пункт выдачи. Мужчина опасается, что кофемашину после возврата отправят другому покупателю, поэтому написал жалобу в Роспотребнадзор.

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