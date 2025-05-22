Российские выпускники придумали церемонию передачи школьных туалетов

Российские выпускники начали торжественно прощаться со школьными туалетами

В российских школах ученики проводят церемонию почетной передачи туалетов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время торжественного мероприятия выпускники кладут руку на сердце и слушают «туалетный гимн» — песни «Сигма бой» и Артура Пирожкова.

По данным SHOT, одиннадцатиклассники выстраиваются в уборной и вручают почетные грамоты. Например, «следаку первого разряда за скрывание от завуча засекреченной туалетной деятельности», «главному надзирателю санитарно-охранительного органа», «рекордсменам по отжиманию подиков».

После начинается официальная церемония передачи туалета ученикам младших классов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против проведения выпускных в ресторанах и кафе.