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17:21, 22 мая 2025Экономика

Самая высокая в мире напечатанная на 3D-принтере башня появилась в Альпах

В Швейцарских Альпах возвели самую высокую напечатанную на 3D-принтере башню
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Digital Building Technologies / YouTube 

В швейцарских Альпах появилась 30-метровая башня Tor Alva, напечатанная на 3D-принтере. Эта постройка стала самой высокой из сделанных по такой технологии, сообщает Designboom.

Над возведением башни работали фонд Origen и Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH). Полностью белая конструкция выполнена в стиле барокко, а ее главный элемент — 32 скрученные полые колонны, которые напечатали на 3D-принтере.

Над башней создали легкую съемную мембрану, которая при необходимости защитит открытые пространства от непогоды. На вершину башни можно подняться по вертикальной лестнице. На самом верхнем уровне есть сводчатая концертная площадка, откуда открываются панорамные виды на Альпы.

Особенность Tor Alva в модульной конструкции — части башни можно разбирать и собирать с помощью съемных винтов.

Ранее рядом с Сочи собрались построить первый искусственный остров в Черном море. Завершить проект планируют к 2031 году. Для строительства острова площадью 50 гектаров потребуется вложить не менее одного триллиона рублей — эти инвестиции окупятся примерно через 12 лет.

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