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17:52, 22 мая 2025Экономика

Семья уток остановила движение по трассе в Москве и попала на видео

В Москве семья уток остановила трассу
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Подъём

Семья уток остановила движение по шестиполосной трассе в Москве. Переходящие дорогу птицы попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Взрослую утку с десятком утят заметили на Лермонтовском проспекте. По словам одного из водителей, все проезжавшие по дороге автомобилисты остановились, чтобы птицы смогли успешно перейти дорогу.

«Один водитель, который ехал в крайнем левом ряду, даже вышел и начал махать встречным водителям, чтобы остановились. Потому что уточки уже перешли через нашу проезжую часть и уже встречную собирались переходить», — рассказал очевидец.

Ранее в Москве спасли краснокнижного утенка, провалившегося в канализацию. В сеть попало видео с места событий.

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