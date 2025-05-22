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15:03, 22 мая 2025Культура

Сломавший 38 костей звезда «Мстителей» рассказал о пережитой клинической смерти

Актер Джереми Реннер рассказал о клинической смерти после перелома 38 костей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: FS / Globallookpress.com

Актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер, который в январе 2023 года попал под гусеницы снегоуборочной машины и сломал 38 костей, рассказал о пережитой клинической смерти в ходе подкаста Let’s Talk Off Camera, его цитирует TMZ.

По словам артиста, он «испытал разочарование» на некоторое время, когда пришел в себя, после того как по нему проехался ратрак. «Это самое волнующее умиротворение, которое я когда-либо чувствовал. Это высочайший выброс адреналина», — вспомнил актер, при этом подчеркнув, что позже осознал, что «это был урок», и добавил, что быть живым — «это прекрасно».

Звезда «Мстителей» отметил, что пережитый опыт научил его тому, что действительно важно в жизни, и дал ему лучшее понимание его «истинного я».

Ранее сообщалось, что Джереми Реннер встретил возлюбленную после несчастного случая.

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