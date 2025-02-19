Сломавший 38 костей звезда «Мстителей» нашел возлюбленную благодаря ДТП

Page Six: Актер Джереми Реннер встретил возлюбленную после перелома 38 костей

Актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер, который в январе 2023 года попал под гусеницы снегоуборочной машины и сломал 38 костей, встретил возлюбленную после несчастного случая. Об этом пишет Page Six.

По данным источника, в период реабилитации после ДТП звезда «Мстителей» сблизился с блогером Кассандрой Мейсон, которая младше его на 28 лет. Они встречались около восьми месяцев с перерывами в течение 2024 года, уточняют инсайдеры.

«У пары сложилась крепкая связь отчасти потому, что оба пережили серьезные проблемы со здоровьем», — говорится в материале. Так, Мейсон в юном возрасте победил рак щитовидной железы. Отмечается, что бывшие возлюбленные больше не вместе, но остаются хорошими друзьями. Причина расставания не сообщается.

Ранее Джереми Реннер рассказал о трудностях восстановления после ДТП. Тогда он сломал 38 костей, едва не лишился глаза, получил перелом черепа и множество других тяжелых травм.

Об аварии стало известно 2 января 2023 года. Актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу.