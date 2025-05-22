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10:19, 22 мая 2025Экономика

Сооснователь Google подарил неизвестным акции на сотни миллионов долларов

Bloomberg: Сооснователь Google Сергей Брин подарил акции Alphabet на $700 млн
Дмитрий Воронин
Сергей Брин

Сергей Брин. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Сооснователь Google Сергей Брин, чье личное состояние превышает 140 миллиардов долларов, подарил неизвестным акции компании Alphabet (холдинговая компания, управляющая Google Inc и ее «дочками») на сумму 700 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на отчетность пишет Bloomberg.

На фоне того, что получатель 4,1 миллиона акций не называется, журналисты, напомнив, что Брин ранее не раз делал пожертвования на исследования болезни Паркинсона, предположили, что бумаги могли передать на благотворительность или направить в трастовые фонды.

В среду, 21 мая, акции Alphabet подорожали на 5,6 процента, это произошло на фоне того, как Google представила новые разработки в сфере искусственного интеллекта, включая режим AI Mode, встроенный в ее поисковую систему.

Брин родился в 1973 году в Москве. Спустя шесть лет он эмигрировал с родителями в США, а в 1998-м вместе с аспирантом-математиком Ларри Пейджем, с которым познакомился во время учебы в Стэнфорде, основал Google. Как пишет агентство, накануне оба увеличили свое состояние на 7 миллиардов долларов.

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