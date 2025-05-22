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15:22, 22 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об активном продвижении ВС России в ДНР

Российские войска активно наступают на константиновском направлении в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России активно продвинулись на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«После перекрытия трассы Константиновка-Новая Полтавка отдельными подразделениями FPV-дронов начинается изоляция трассы Доброполье-Краматорск, которая являлась основной артерией обеспечения группировки ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим.«Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, российские войска заняли на константиновском направлении населенные пункты Александрополь и Новооленовку. ВС России также активно наступают в районе поселка Заря и села Яблоневка при поддержке дронов. Вместе с тем был зачищен поселок Малиновка.

22 мая стало известно, что армия России начала бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР. Бои ведутся у населенных пунктов Новополь и Зеленое Поле.

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