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09:28, 22 мая 2025Культура

У звезды сериала «Слово пацана» случился приступ

Shot: Актрисе Ольге Лапшиной вызвали скорую после сердечного приступа в театре
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российской актрисе Ольге Лапшиной, известной по ролям в сериалах «Слово пацана», «Аутсорс» и многих других популярных проектах, стало плохо во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Лапшина почувствовала сильную боль в области сердца на сцене Театра Терезы Дуровой во время спектакля «Пигмалион». Ей вызвали скорую помощь, но от госпитализации артистка отказалась.

Известно, что 63-летняя Ольга Лапшина теперь готовится пройти обследование, чтобы установить точный диагноз.

Ранее сообщалось, что актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Артист пояснил, что излишне переживал из-за постановки и перенервничал.

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