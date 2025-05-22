Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:15, 22 мая 2025Моя страна

В Челябинске откроется первый в России музей истории христианского искусства

В Челябинске 24 мая откроется первый в РФ музей истории христианского искусства
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Челябинске появится первый в России музей истории христианского искусства. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Торжественное открытие пройдет 24 мая в кафедральном соборе Рождества Христова. «Музей охватывает период от зарождения христианства в первые века нашей эры до принятия Миланского эдикта в IV веке, легализовавшего христианство в Римской империи», — рассказали в Челябинской епархии.

Материалы по теме:
Без спешки. О виртуальных российских музеях
Без спешки.О виртуальных российских музеях
23 ноября 2021
«Мне всегда были интересны старинные вещи» Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Мне всегда были интересны старинные вещи»Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
24 ноября 2021

С помощью современных выставочных технологий посетители смогут познакомиться с историей возникновения ключевых христианских символов: хлеба и рыбы, якоря, агнца, голубя, чаши и других. Кроме того, в музее размещен стенд, посвященный богослужениям в катакомбах, а завершает экспозицию рассказ о древнем городе Дура-Европос, где был найден один из первых прообразов христианского храма.

Особое внимание в музее уделили становлению образа Иисуса Христа — от абстрактных символов к привычному иконописному изображению. В экспозиции представлены точные копии фресок и надгробных плит из римских катакомб — одних из самых ранних памятников христианского искусства. Копии воссозданы с максимальной точностью, включая все сохранившиеся детали и следы времени.

Ранее стало известно, что в Тюмень привезут часть Пояса Пресвятой Богородицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    55-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в прозрачном наряде

    Варламов пожаловался на отвратительные бургеры в США

    Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

    В Италии вынесли приговор россиянину-координатору побега Артема Усса

    Стал известен масштаб разрушений при массированном ударе ВСУ по Льгову

    В Москве закроют несколько станций метро

    Российские врачи провели редкую и сложную операцию пациентке с ДЦП

    Полицейские сняли буйную пассажирку с рейса, избили ее и попали на видео

    Российскую «Крону» предложили установить на БМП-2

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости