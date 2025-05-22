В Челябинске откроется первый в России музей истории христианского искусства

В Челябинске 24 мая откроется первый в РФ музей истории христианского искусства

В Челябинске появится первый в России музей истории христианского искусства. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Торжественное открытие пройдет 24 мая в кафедральном соборе Рождества Христова. «Музей охватывает период от зарождения христианства в первые века нашей эры до принятия Миланского эдикта в IV веке, легализовавшего христианство в Римской империи», — рассказали в Челябинской епархии.

С помощью современных выставочных технологий посетители смогут познакомиться с историей возникновения ключевых христианских символов: хлеба и рыбы, якоря, агнца, голубя, чаши и других. Кроме того, в музее размещен стенд, посвященный богослужениям в катакомбах, а завершает экспозицию рассказ о древнем городе Дура-Европос, где был найден один из первых прообразов христианского храма.

Особое внимание в музее уделили становлению образа Иисуса Христа — от абстрактных символов к привычному иконописному изображению. В экспозиции представлены точные копии фресок и надгробных плит из римских катакомб — одних из самых ранних памятников христианского искусства. Копии воссозданы с максимальной точностью, включая все сохранившиеся детали и следы времени.

Ранее стало известно, что в Тюмень привезут часть Пояса Пресвятой Богородицы.