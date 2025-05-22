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23:05, 22 мая 2025Мир

В начальной школе Берлина ребенка тяжело ранили ножом

Bild: Ребенок получил тяжелые ранения ножом в начальной школе Берлина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В начальной школе Берлина на ребенка произошло нападение, несовершеннолетний получил тяжелые ранения ножом. Об этом сообщает газета Bild.

Мальчика доставили в больницу и экстренно прооперировали. По данным издания, полиция знает личность нападавшего и активно ищет его. Мотивы пока неизвестны.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, также возле школы остаются родители, которые после нападения пришли забрать детей домой.

Ранее неизвестный напал с ножом на посетителей бара в немецком городе Билефельд, пострадало не менее пяти человек. Нападавший потерял рюкзак, скрываясь с места преступления. По данным источника, среди его вещей нашли оружие и бутылку с горючей смесью. Кроме того, в рюкзаке обнаружилось разрешение на проживание в ФРГ, полученное гражданином Сирии.

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