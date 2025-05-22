В США предложили способ давления НАТО на Россию

Ставридис: В НАТО следует возродить учения Reforger

В НАТО следует возродить учения Reforger времен холодной войны, чтобы продемонстрировать России готовность альянса к реальному военному развертыванию. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает Bloomberg.

«Это должны быть не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени, при которой у командующих всех уровней будет реальная власть над войсками», — написал эксперт.

При этом значительная часть сил, по мнению Ставридиса, должна быть предоставлена европейскими странами — Францией, Германией и Польшей. США, по его словам, должны сосредоточиться на технической и разведывательной поддержке — спутниковой связи, кибербезопасности, ИИ и беспилотных системах.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия и ее союзники по Североатлантическому альянсу готовы защищать «каждый дюйм территории НАТО» от внешней угрозы.