Врач-гинеколог посоветовал женщинам любоваться на мускулистых мужчин

В Китае гинеколог Хэ Чжэнье рекомендовал женщинам любоваться мужчинами-атлетами

В Китае гинеколог посоветовал женщинам смотреть на мускулистых мужчин. Об этом сообщает South China Morning Post.

Гинеколог Хэ Чжэнье из престижной больницы Сехэ в Шэньчжэн рассказал подписчикам в социальных сетях, что созерцание атлетичных мужских тел способствует выработке дофамина и улучшению настроения. Особенно это полезно женщинам с «дефицитом энергии ци» и анемией, которые часто страдают от усталости, бессонницы и подавленного состояния.

Врач рекомендовал пациенткам с подобными симптомами избегать изнурительных романтических отношений, а в свободное время любоваться снимками мужчин-атлетов и получать «визуальное удовольствие». Кроме того, по его мнению, женщинам стоит чаще носить золотые украшения для укрепления сердца и селезенки.

Советы врача вызвали одобрение у женской аудитории, хотя некоторые пользователи соцсетей отнеслись к ним с юмором. Доктор подчеркивает, что его рекомендации основаны на принципах традиционной китайской медицины и современных исследованиях влияния визуальных стимулов на психоэмоциональное состояние.

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