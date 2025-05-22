Звезда «Клиники» вернется к своей роли в продолжении культового сериала

Deadline: Актер Зак Брафф вернется к роли Джей Ди в продолжении «Клиники»

Американский актер Зак Брафф вернется к роли Джей Ди в продолжении культового сериала «Клиника». Об этом пишет Deadline.

По данным источников, сделка с артистом была заключена после месяцев «рискованных переговоров», которые натолкнулись на серьезные препятствия, связанные как с деньгами, так и с просьбой Браффа снимать проект в Лос-Анджелесе, а не в Ванкувере, как планировалось изначально.

Отмечается, что теперь студия начнет переговоры с другими ключевыми актерами оригинального состава.

Представители канала ABC и студии 20th Television отказались от комментариев.

В декабре 2024 года стало известно, что сериал «Клиника» получит продолжение.

Премьера «Клиники» состоялась в 2001 году на телеканале NBC. Оригинальный ситком, ставший одним из знаковых проектов поколения, просуществовал семь сезонов. Позднее ABC снял еще два сезона шоу, а последний на данный момент, с новыми актерами, вышел в 2010 году.