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14:31, 6 декабря 2024Культура

Продолжение культового сериала запустили в работу

Культовый сериал «Клиника» перезапустят при участии главных звезд первых сезонов
Андрей Шеньшаков

Кадр: Сериал «Клиника»

Комедийный сериал «Клиника», ставший культовым для целого поколения, получит продолжение. Об этом сообщили источники издания Variety.

Известно, что проектом занимается студия 20th Television, производство находится на ранней стадии. Над созданием нового сезона работает шоураннер оригинальных серий Билл Лоуренс, а каст, по задумке продюсеров, должны пополнить все главные звезды. На данный момент сообщается, что согласие на съемки дали Зак Брафф («Джей Ди»), Сара Чок (Эллиот Рид), Дональд Фэйсон (Кристофер Терк) и Джон К.Макгинли (Перри Кокс).

Под вопросом на данный момент участие в «Клинике» актрисы Джуди Рейес, которая покинула сериал перед его финальным сезоном, а сейчас занята на съемках успешного проекта «Большой потенциал».

Премьера «Клиники» состоялась в 2001 году на телеканале NBC. Оригинальный ситком, ставший одним из знаковых проектов поколения, просуществовал семь сезонов. Позднее ABC снял еще два сезона шоу, а последний на данный момент, с новыми актерами, вышел в 2010 году.

Ранее стало известно, что на роль одного из главных персонажей перезапуска «Гарри Поттера» претендует темнокожий актер. В сериале о юном волшебнике он может сыграть преподавателя.

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