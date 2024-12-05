Актера африканского происхождения решили рассмотреть на роль Северуса Снейпа в сериале

Актер африканского происхождения Паапа Эссьеду может сыграть Северуса Снейпа

Ключевого героя в сериале по вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера может сыграть актер африканского происхождения Паапа Эссьеду. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Канал HBO рассматривает британского артиста на роль профессора Северуса Снейпа, которого в оригинальной франшизе сыграл актер Алан Рикман. По данным источников, Эссьеду уже предложили роль, однако неясно, начались ли официальные переговоры.

Ранее были названы сроки выхода сериала по «Гарри Поттеру».

До этого был запущен отбор кандидатов на роли Гарри, Гермионы и Рона в новом сериале. Отмечалось, что принять участие в кастинге могут жители Великобритании и Ирландии в возрасте от 9 до 11 лет.