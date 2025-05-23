«Они нам не братья». Алаудинов рассказал об одном правиле «Ахмата» в отношении наемников

Алаудинов заявил об отказе «Ахмата» брать в плен иностранных наемников

Бойцы спецназа «Ахмат» не берут в плен воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников, ведь они сознательно вступили в боевые действия против России. Об этом заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилось. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе», — заметил Алаудинов.

При этом Алаудинов отметил, что в отношении бойцов ВСУ при их готовности сдаться в плен действует приказ сохранять им жизнь. Командир «Ахмата» выразил мнение, что украинцы — это люди, которых в большинстве своем насильно отправляют на передовую.

«Украинцы же, я считаю, что это люди, которых в большинстве своем мы видим в интернет-ресурсах, как их насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую. То есть, в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно. Потому что большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России», — сказал Алаудинов.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир подразделения добавил, что бойцы «Ахмата» это осознают и всегда дают возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых. А вот к иностранцам, воюющим на стороне ВСУ, другое отношение.

«Люди, которые живут у себя в государствах, далеко отсюда, абсолютно не имея даже представления о том, кто здесь и за что воюет, на стороне фашистов, сатанистов идут убивать русских, как они это озвучивают… Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств (воюющих на стороне ВСУ — прим. «Ленты.ру») уничтожать. Тем более тех, которые зашли на территорию Российской Федерации... Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно — сражаться с русскими и Россией», — заключил Алаудинов.

Алаудинов заявил, что эшелоны обороны ВСУ осыпаются по всему фронту

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что эшелоны обороны ВСУ осыпаются по всему фронту.

«Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны, и он уже начинает выводить мирное население для того, чтобы иметь возможность для активных боевых действий на этих участках», — сообщил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что украинские власти проводят эвакуацию населения не только в Сумской области, но и в других регионах.

Фото: Reuters

Стало известно о создании нового подразделения иностранных наемников ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее рассказал, что украинское командование создало новую роту иностранных наемников на базе 3-й штурмовой бригады ВСУ.

По его словам, подразделение собрали из граждан Португалии и Бразилии, имеющих боевой опыт. Военкор добавил, что рота получила название «Змеиная».

«Личный состав сформирован из португальских и бразильских "солдат удачи", имеющих боевой опыт. Боевиков с характерными знаками отличия все больше встречают на красноармейском и часовоярском направлениях», — рассказал он.

Апти Алаудинов также сообщал, что в Курской области понесли большие потери колумбийские наемники. Это заставило колумбийцев быстро осознать, что РФ не является для них местом для прогулок, тем более для сафари.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что методы, которые используют ВСУ и иностранные наемники, являются террористическими. Российский лидер подчеркнул, что поговорил с жителями районов Курской области, подвергшихся обстрелам «которые пострадали (...) от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники», — заявил Путин.

Бастрыкин назвал четыре страны с большим числом украинских наемников

Большая часть наемников пришла в ряды Вооруженных сил Украины из США, Канады, Грузии и Великобритании, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. По его словам, число украинских наемников из Великобритании составляет 694 человека, из Грузии — 712, из Канады — 719 и из США — 816 человек.

Наряду с этим глава СКР рассказал о вербовке Киевом наемников через свои посольства. Бастрыкин рассказал, что украинские диппредставительства проводят инструктаж желающих попасть в интернациональный легион на Украине. В них организована работа по вербовке, приему и инструктированию людей, желающих пополнить ряды наемников в вооруженных формированиях. Также ими созданы интернет-ресурсы, на которых есть инструкция для зачисления.

Кроме того, как заявил Бастрыкин, на территории Украины есть инфраструктура для приема, размещения и подготовки иностранцев к ведению боевых действий на стороне ВСУ.