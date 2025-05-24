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14:52, 24 мая 2025Бывший СССР

В СПЧ назвали абсурдным желание Киева обменять курян на боевиков «Азова»

Фадеев: Нельзя обменивать гражданских лиц на нацистов и террористов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Требование Киева обменять жителей Курской области, вывезенных на территорию Украины, на бойцов националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) абсурдное. Об этом завил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

«Нельзя обменивать гражданских лиц на нацистов и террористов», — подчеркнул он.

Фадеев напомнил, что против большинства участников нацбата возбуждены уголовные дела, многие из них также обвиняются в терроризме. Он выразил недоумение в связи с желанием обменять гражданских, пострадавших от вооруженного конфликта, на нацистов и террористов. Председатель СПЧ подчеркнул, что подобное предложение лишь подтверждает «гиблую сущность киевского режима».

Ранее в СПЧ призвали наказать разместивших фото бойца нацбата в рекламе службы по контракту. Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что намерен довести детали произошедшего до ведома Следственного комитета.

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