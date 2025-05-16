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14:46, 16 мая 2025Россия

В СПЧ призвали наказать разместивших фото бойца «Азова» в рекламе службы по контракту

Кабанов призвал наказать разместивших фото азовца в рекламе службы по контракту
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов призвал наказать тех, кто разместил фото бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в рекламе службы по контракту. Он в Telegram-канале отметил, что намерен обратиться в Следственный комитет.

Он напомнил, что в Подмосковье снимок украинского военнослужащего поместили на плакаты по привлечению добровольцев в зону спецоперации.

По мнению Кабанова, подобное не следует воспринимать как случайную ошибку. Он подчеркнул, что такая агитация является дискредитацией Вооруженных сил России.

«За такие деяния надо отвечать по всей строгости закона», — написал правозащитник, добавив, что уже готовит обращение руководству СКР.

Ранее сообщалось, что Кабанов предлагал запретить ношение никабов в России на законодательном уровне.

ЖЗЛ
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