Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:19, 25 мая 2025Россия

Появились кадры массированного ракетного удара по Украине

ВС РФ ударили по позиционному району ЗРК Patriot в Киеве, атака попала на видео
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Вооруженные Силы России (ВС РФ) ударили по позиционному району зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве, а также по другим военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«На первом видео американские ЗРК Patriot тщетно пытаются отбиться от летящих "Гераней" и ракет», — говорится в сообщении.

На втором и третьем роликах запечатлена атака российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» по неназванному украинскому военному объекту в Чернигове.

24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала спецоперации. Уточнялось, что российская армия использовала ударные дроны «Герань» и баллистические ракеты. Одной из целей, предположительно, называли завод «Антонов», где производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    Появились кадры массированного ракетного удара по Украине

    Зеленский ввел санкции

    На подлете к Москве сбили пять украинских беспилотников

    Названа сумма выплат «Краснодару» за победу в чемпионате России

    На Западе уличили мировые СМИ в сокрытии целей ВСУ

    Бывшая жена Паши Техника попала под уголовную статью

    Менеджер случайно показал коллегам гениталии и потерял работу

    На Украине жестко отреагировали на одно решение ЕС

    На Западе заявили о крупнейшей с начала СВО атаке на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости