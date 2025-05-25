Появились кадры массированного ракетного удара по Украине

ВС РФ ударили по позиционному району ЗРК Patriot в Киеве, атака попала на видео

Вооруженные Силы России (ВС РФ) ударили по позиционному району зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве, а также по другим военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«На первом видео американские ЗРК Patriot тщетно пытаются отбиться от летящих "Гераней" и ракет», — говорится в сообщении.

На втором и третьем роликах запечатлена атака российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» по неназванному украинскому военному объекту в Чернигове.

24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала спецоперации. Уточнялось, что российская армия использовала ударные дроны «Герань» и баллистические ракеты. Одной из целей, предположительно, называли завод «Антонов», где производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины.