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19:57, 25 мая 2025Бывший СССР

Раскрыта личность переданного Украине и названного командиром «Азова» подонком пленного

«РВ»: Россия могла передать Украине в ходе обмена пленными солдата Тараненко
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Анатолий Тараненко

Анатолий Тараненко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинским пленным, названным командиром 12-й бригады националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Денисом Прокопенко подонком и переданным Киеву в ходе обмена с Россией, мог оказаться солдат Анатолий Тараненко. Возможную личность украинского бойца раскрыл Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» «РВ».

Сообщается, что в 2021 году Тараненко сам сжег свою боевую машину пехоты (БМП) и добровольно сдался в плен. Кроме того, отмечается, что плененный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы просил у донецких солдат нож, «чтобы пытать украинцев».

Официально эта информация никак не подтверждается. Данные о личности бойца распространились в сети.

Ранее Прокопенко пожаловался, что Россия не передала Украине бойцов батальона, однако вернула «подонка», пожелавшего расправиться с украинскими военными.

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