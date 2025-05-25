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16:01, 25 мая 2025Мир

В Британии назвали Украину полигоном для обкатки новых военных технологий

FT: Украина является полигоном для испытания военных технологий
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина сегодня является полигоном для обкатки военных технологий. Такое мнение высказала обозреватель Financial Times (FT) Рана Форухар.

Колумнист указала на увеличение военных бюджетов основных геополитических игроков – США, Евросоюза и Китая. Вместе с тем она отмечает, что эти страны инвестируют в традиционные средства, такие как самолеты, корабли и подлодки.

Форухар обратила внимание на то решающее влияние, которое оказывают на современную картину боя беспилотники. Она напомнила, что дроны активно используют не только участники украинского конфликта, но и, к примеру, хуситы. «В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий», — считает колумнист.

Тем временем украинские беспилотники продолжают атаковать Россию. Так, ранее целью их удара стал аэродром «Северный» в Иванове. Атаку удалось отразить средствам противовоздушной обороны, обломки дронов упали на окраине города.

ЖЗЛ
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