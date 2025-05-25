В Британии назвали Украину полигоном для обкатки новых военных технологий

Украина сегодня является полигоном для обкатки военных технологий. Такое мнение высказала обозреватель Financial Times (FT) Рана Форухар.
Колумнист указала на увеличение военных бюджетов основных геополитических игроков – США, Евросоюза и Китая. Вместе с тем она отмечает, что эти страны инвестируют в традиционные средства, такие как самолеты, корабли и подлодки.
Форухар обратила внимание на то решающее влияние, которое оказывают на современную картину боя беспилотники. Она напомнила, что дроны активно используют не только участники украинского конфликта, но и, к примеру, хуситы. «В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий», — считает колумнист.
Тем временем украинские беспилотники продолжают атаковать Россию. Так, ранее целью их удара стал аэродром «Северный» в Иванове. Атаку удалось отразить средствам противовоздушной обороны, обломки дронов упали на окраине города.