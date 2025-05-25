В России упростили оформление билетов на поезда для инвалидов

Правительство России упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на поезда дальнего следования. Об этом говорится Telegram-канале кабмина.
«Правительство упростило оформление билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования через кассу. Речь идет о покупке билетов в купе, оборудованных с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров», — говорится в сообщении.
Теперь инвалиды не должны предъявлять бумажные документы, которые подтверждают право на льготу, при покупке билетов офлайн. Для приобретения билета достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также сообщить номер СНИЛС — проверку необходимых документов впоследствии проведут автоматически.
В России выросли перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Более чем на 10 тысячах вокзалов и остановочных пунктов по всей стране маломобильные пассажиры могут получить специализированную помощь и услуги сопровождения на вокзалах.