В России упростили оформление билетов на поезда для инвалидов

Кабмин упростил оформление билетов для инвалидов на поезда дальнего следования

Правительство России упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на поезда дальнего следования. Об этом говорится Telegram-канале кабмина.

«Правительство упростило оформление билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования через кассу. Речь идет о покупке билетов в купе, оборудованных с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров», — говорится в сообщении.

Теперь инвалиды не должны предъявлять бумажные документы, которые подтверждают право на льготу, при покупке билетов офлайн. Для приобретения билета достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также сообщить номер СНИЛС — проверку необходимых документов впоследствии проведут автоматически.

В России выросли перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Более чем на 10 тысячах вокзалов и остановочных пунктов по всей стране маломобильные пассажиры могут получить специализированную помощь и услуги сопровождения на вокзалах.