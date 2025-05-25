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11:16, 25 мая 2025Россия

В России упростили оформление билетов на поезда для инвалидов

Кабмин упростил оформление билетов для инвалидов на поезда дальнего следования
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство России упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на поезда дальнего следования. Об этом говорится Telegram-канале кабмина.

«Правительство упростило оформление билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования через кассу. Речь идет о покупке билетов в купе, оборудованных с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров», — говорится в сообщении.

Теперь инвалиды не должны предъявлять бумажные документы, которые подтверждают право на льготу, при покупке билетов офлайн. Для приобретения билета достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также сообщить номер СНИЛС — проверку необходимых документов впоследствии проведут автоматически.

В России выросли перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Более чем на 10 тысячах вокзалов и остановочных пунктов по всей стране маломобильные пассажиры могут получить специализированную помощь и услуги сопровождения на вокзалах.

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