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09:07, 26 мая 2025Ценности

49-летний популярный актер ошеломил публику длиной шорт на шоу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Lorraine / YouTube

Шведский актер Александр Скарсгард ошеломил публику неоднозначным нарядом на шоу ITV. Об этом сообщает The Daily Beast.

49-летний гость появился в студии в бежевой куртке и рубашке в сочетании с высокими белыми носками и черными лоферами. При этом популярная телезвезда ошеломил публику длиной низа: он предпочел клетчатые короткие шорты. «Нет ничего сексуальнее мужчины средних в лет в школьной униформе», — пошутил он в разговоре с ведущей.

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Пользователи сети принялись обсуждать спорный образ Скарсгарда в соцсетях. «Икона», «Выглядит шикарно вопреки модному провалу», «Появление Скарсгард действительно было выдающимся», — высказывались комментаторы.

Ранее в мае 43-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева посетила премию в стикерах на теле.

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