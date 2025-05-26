49-летний популярный актер ошеломил публику длиной шорт на шоу

Шведский актер Александр Скарсгард ошеломил публику неоднозначным нарядом на шоу ITV. Об этом сообщает The Daily Beast.

49-летний гость появился в студии в бежевой куртке и рубашке в сочетании с высокими белыми носками и черными лоферами. При этом популярная телезвезда ошеломил публику длиной низа: он предпочел клетчатые короткие шорты. «Нет ничего сексуальнее мужчины средних в лет в школьной униформе», — пошутил он в разговоре с ведущей.

Пользователи сети принялись обсуждать спорный образ Скарсгарда в соцсетях. «Икона», «Выглядит шикарно вопреки модному провалу», «Появление Скарсгард действительно было выдающимся», — высказывались комментаторы.

Ранее в мае 43-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева посетила премию в стикерах на теле.