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15:30, 26 мая 2025Мир

Макрон пригрозил России масштабными санкциями

Макрон: ЕС намерен ввести против России масштабные санкции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) намерены ввести против России масштабные санкции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует ТАСС.

«Единственный способ — это угроза масштабных санкций», — сказал французский лидер, при этом подчеркнув, что «приветствует мирную инициативу США».

По словам Макрона, западные союзники должны иметь инструменты, чтобы «принудить Россию к миру».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала США вместе с европейцами вести скоординированное ужесточение санкций против России.

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