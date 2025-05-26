Макрон пригрозил России масштабными санкциями

Макрон: ЕС намерен ввести против России масштабные санкции

Страны Европейского союза (ЕС) намерены ввести против России масштабные санкции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует ТАСС.

«Единственный способ — это угроза масштабных санкций», — сказал французский лидер, при этом подчеркнув, что «приветствует мирную инициативу США».

По словам Макрона, западные союзники должны иметь инструменты, чтобы «принудить Россию к миру».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала США вместе с европейцами вести скоординированное ужесточение санкций против России.