Молодого экс-премьера Австрии оправдали по уголовному делу

Die Presse: Экс-канцлера Австрии Курца оправдали по уголовному делу

Бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца оправдал Земельный суд Вены по уголовному делу о даче ложных показаний, за которое он получил восемь месяцев условного заключения. Об этом пишет газета Die Presse.

«После слушания дела в апелляционном порядке на горизонте может появиться следующее обвинительное заключение: в понедельник Себастьян Курц одержал значительную победу в Высшем земельном суде Вены (OLG) на пути к реабилитации, а возможно, и к политическому возвращению», — отмечается в материале издания.

По мнению авторов материала, успешная апелляция Курца может говорить о его возможном возвращении в политику. В частности, это подтверждают опросы общественного мнения, которые говорят о поддержке 38-летнего политика.

24 февраля прошлого года Земельный суд Вены вынес приговор экс-канцлеру Австрии и бывшему главе Австрийской народной партии Курцу. Его признали виновным в даче ложных показаний и приговорили к условному сроку в восемь месяцев. Также виновным был признан экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли, его условный срок составляет шесть месяцев. Курц смог доказать свою невиновность, однако против Бонелли приговор остался в силе.