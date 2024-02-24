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06:12, 24 февраля 2024Мир

Коррупция, подкуп и ложные показания. Суд вынес приговор самому молодому экс-премьеру Австрии Себастьяну Курцу

Экс-канцлер Австрии Курц намерен обжаловать приговор по делу о ложных показаниях
Себастьян Курц

Себастьян Курц. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Земельный суд Вены вынес приговор экс-канцлеру Австрии и бывшему главе Австрийской народной партии Себастьяну Курцу.

Экс-премьера страны признали виновным в даче ложных показаний и приговорили к условному сроку в восемь месяцев. Также виновным был признан экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли, его условный срок составляет шесть месяцев.

Испытательный срок для обоих фигурантов составит три года. Кроме того, они должны возместить расходы на судебное разбирательство. Если приговор вступит в законную силу, Курц будет иметь судимость.

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Курц уже заявил о намерении обжаловать приговор

Бывший австрийский премьер заявил о намерении обжаловать приговор суда и выразил уверенность в том, что будет оправдан во второй инстанции.

Курц сообщил, что его оправдали по двум из трех пунктов обвинения. По его словам, судебное разбирательство касалось того, лгал ли он в парламенте четыре года назад. Политик подчеркнул, что не делал этого, а разбирательство основывалось на жалобе, поданной его политическими оппонентами.

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Курц оставил свой пост из-за расследования в отношении него

Курц ушел в отставку в октябре 2021 года в связи с расследованием в отношении него по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Перед этим в кабинетах штаб-квартиры Австрийской народной партии, которую возглавлял бывший премьер, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. Следователи досмотрели документацию в кабинетах официального представителя Курца Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Их обвиняли в подкупе газеты Österreich для публикаций материалов и опросов с положительными отзывами о партии.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Минфин Австрии использовал бюджетные средства «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по исследованию общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Кроме того, данные опросов появлялись в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.

В отношении Курца и его соратников также началось расследование по обвинению в пособничестве коррупции и мошенничестве. Бывший премьер отверг подозрения и подчеркнул, что все расследования в отношении него ведутся без наличия конкретных улик.

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Себастьян Курц был самым молодым премьером Австрии

Курц впервые был приведен к присяге в качестве главы правительства в 2017 году. На тот момент ему был 31 год. В партию он вступил в 16 лет, а три года спустя окончательно ушел в большую политику.

Популярность Курца резко возросла в разгар миграционного кризиса в 2015-2016 годах. Он резко критиковал политику гостеприимства, проводимую Германией, и призывал перекрыть потоки нелегальной миграции в Евросоюз и закрыть австрийские границы от нелегалов.

Кроме того, политик выступил за запрет на паранджу в общественных местах в Австрии и поддержал интеграционную программу для мигрантов: обязательное изучение немецкого языка и австрийской культуры.

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      Марина Совина
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