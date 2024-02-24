Экс-канцлер Австрии обжалует приговор за ложные показания

Экс-канцлер Австрии Курц намерен обжаловать приговор за ложные показания

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц обжалует решение Земельного суда по уголовным делам Вены, приговорившего его к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Политик заявил, что его оправдали по двум из трех пунктов обвинения. По словам Курца, он намерен обжаловать решение суда по единственному пункту, в котором его «несправедливо признали виновным».

«Судебное разбирательство касалось того, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и основывалось на жалобе, поданной моими политическими оппонентами», — заявил он. Он подчеркнул, что не делал этого. Политик выразил уверенность, что будет оправдан во второй инстанции.

Ранее сообщалось, что Курца признали виновным в даче ложных показаний и приговорили к условному сроку в 8 месяцев. Также виновным был признан экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли, его условный срок составляет 6 месяцев.