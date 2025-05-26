Москвичам посоветовали быть осторожными

МЧС: В столице порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду

В столице в понедельник, 26 мая, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Об этом москвичей предупредили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

Непогода ожидается до 21:00. Москвичам рекомендовали управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Автомобили следует парковать вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, важно не оставлять детей без присмотра.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону порывистый ветер сломал дерево и снес кровлю с крыши. Непогода в городе ожидается до среды, 28 мая, она будет сопровождаться ливнями и градом.