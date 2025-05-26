Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 26 мая 2025Экономика

Москвичам посоветовали быть осторожными

МЧС: В столице порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столице в понедельник, 26 мая, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Об этом москвичей предупредили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

Непогода ожидается до 21:00. Москвичам рекомендовали управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Автомобили следует парковать вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, важно не оставлять детей без присмотра.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону порывистый ветер сломал дерево и снес кровлю с крыши. Непогода в городе ожидается до среды, 28 мая, она будет сопровождаться ливнями и градом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тактика России изменилась». ВСУ признали провал своей системы ПВО

    Путин пошутил о своей работе в КГБ

    Курортам одного региона России предрекли выход на международный уровень

    В СПЧ назвали причины отказа в переводе битцевского маньяка ближе к Москве

    США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

    Туристку унизили и довели до слез в аэропорту США по нелепой причине

    Бывшего российского мэра назвали главарем ОПГ «Винни-Пухи»

    В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

    Военкор рассказал о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

    В Кремле оценили решение Европы не ограничивать дальнобойность ракет для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости