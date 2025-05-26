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18:13, 26 мая 2025Бывший СССР

На Украине начали мобилизовывать людей с гепатитом

Военнопленный Суббота рассказал о мобилизации на Украине людей с гепатитом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На Украине начали мобилизовывать людей с гепатитом. Об этом рассказал пленный военнослужащий Виталий Суббота, видео публикует министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Всех подряд хватают. И там были и с гепатитом...», — рассказал он.

По словам Субботы, такое поведение украинских военкомов объясняется планом, который им необходимо выполнить: «Если не сделаешь план — пойдешь сам».

Ранее украинские пленные из состава 425-й отдельной штурмовой бригады поделились, что учебные лагеря для мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заминированы по периметру для предотвращения дезертирства.

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