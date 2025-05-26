Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:13, 26 мая 2025Силовые структуры

Промолчавший о готовящемся нападении на полицейских в Махачкале объявлен в розыск

Друг боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, объявлен в розыск
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Правоохранительные органы Ингушетии объявили в розыск 25-летнего жителя Малгобека Адама Малороев, который не предупредил о готовящемся его друзьями вооруженном нападении на полицейских в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек состоял в одном чате с боевиками, которые выкладывали холодное оружие и говорили о своих планах. Об этом он рассказал на допросе.

На кадрах Малороев говорит, что побоялся идти в полицию, когда узнал, что его знакомые совершили нападение на силовиков.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за несообщение о готовящемся преступлении. Малороеву избрали подписку о невыезде, но он скрылся от следствия.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по наряду ДПС прямо на улице. В результате нападения двое правоохранителей не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тактика России изменилась». ВСУ признали провал своей системы ПВО

    Сбившего пешехода и покинувшего место аварии курьера осудили в Москве

    Россиянин попался через 30 лет после расправы над бывшей девушкой и ее друзьями

    Путин пошутил о своей работе в КГБ

    Курортам одного региона России предрекли выход на международный уровень

    В СПЧ назвали причины отказа в переводе битцевского маньяка ближе к Москве

    США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

    Туристку унизили и довели до слез в аэропорту США по нелепой причине

    Бывшего российского мэра назвали главарем ОПГ «Винни-Пухи»

    В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости