Промолчавший о готовящемся нападении на полицейских в Махачкале объявлен в розыск

Друг боевиков, напавших на полицейских в Махачкале, объявлен в розыск

Правоохранительные органы Ингушетии объявили в розыск 25-летнего жителя Малгобека Адама Малороев, который не предупредил о готовящемся его друзьями вооруженном нападении на полицейских в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек состоял в одном чате с боевиками, которые выкладывали холодное оружие и говорили о своих планах. Об этом он рассказал на допросе.

На кадрах Малороев говорит, что побоялся идти в полицию, когда узнал, что его знакомые совершили нападение на силовиков.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за несообщение о готовящемся преступлении. Малороеву избрали подписку о невыезде, но он скрылся от следствия.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по наряду ДПС прямо на улице. В результате нападения двое правоохранителей не выжили.