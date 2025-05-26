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12:11, 26 мая 2025Мир

Раскрыто отношение России к идее проведения переговоров с Украиной в Ватикане

Reuters: Россия не считает Ватикан серьезным местом для переговоров с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Россия не считает Ватикан серьезным местом для мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника.

«Ватикан определенно не рассматривается в России как серьезная сила, способная разрешить такой сложный конфликт», — сказал высокопоставленный российский источник, знакомый с позицией высшего руководства в Кремле.

По данным собеседников агентства, Москва против этой идеи, поскольку Святой престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, которая является членом Североатлантического альянса и Европейского союза (ЕС). Кроме того, многие российские чиновники не могут даже прилететь туда из-за западных санкций.

Один из российских чиновников, пожелавший остаться анонимным, отметил с сарказмом, что единственным местом, более подходящим, чем Ватикан, была бы Гаага, где находится резиденция Международного уголовного суда.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни призвал не исключать Ватикан из числа возможных площадок для переговоров между Россией и Украиной. По его словам, место, подобное Ватикану, может стать подходящим в конце переговорного пути стран, а не в начале.

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