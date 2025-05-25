В Италии призвали не исключать Ватикан из возможных площадок переговоров России и Украины

Глава МИД Италии Таяни: Москва и Киев могут провести переговоры в Ватикане

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал не исключать Ватикан из числа возможных площадок для переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает газета Corriere della Sera.

По мнению министра иностранных дел страны, место, подобное Ватикану, может стать подходящим в конце переговорного пути стран, а не в его начале.

Ранее стало известно, что Европа и Украина обсудили возможные переговоры с Россией в Женеве. Сообщается, что в обсуждении приняли участие представители Франции, Италии, Германии и Великобритании.

До этого источник в Стамбуле высказался о подготовке нового раунда российско-украинских переговоров. По его словам, место и время их проведения еще не определено. Перед этим уточнялось, что встреча делегаций может снова пройти в Стамбуле. Ватикан же при этом исключили из числа возможных площадок, в частности, по логистическим причинам.