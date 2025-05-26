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06:01, 26 мая 2025Мир

Раскрыты подробности о переговорном процессе по Украине

РИА Новости: Новый раунд переговоров по Украине может пройти не в Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Дипломатический источник в Анкаре заявил, что сейчас нет уверенности, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится именно в Турции. Его слова приводит РИА Новости.

Информатор сообщил, что сейчас идет закулисный переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Однако на данный момент нет никакой конкретики. По его словам, сейчас нет ясности о месте проведения нового раунда переговоров. Он допустил, что диалог может пройти не в Турции.

«Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка», — заключил источник.

16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле прошли первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.

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